İspanya’da ikinci dalga uyarısı!

İspanya Sağlık Bakanlığı, perşembe günü 971 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu, kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayı sonundan beri en yüksek rakam oldu.

Bakanlık, ülke çapında 281 aktif salgın noktası bulunduğunu kaydetti.

İspanya acil sağlık merkezi yardımcısı Maria Jose Sierra, salgın eğrisinin düzleştiğini, ancak ülkenin kuzeydoğusunda “toplum içinde bulaşma” vakalarına rastlandığını söyledi.

Sierra, “İkinci dalga başlamış olabilir ama en önemli konu bu değil. En önemlisi, bizim olan bitenleri takip edip gereken önlemleri erkenden almamız” diye konuştu.

BBC’nin haberine göre, İspanya'da corona virüsü vaka sayısı 272 bini, can kaybı ise 28 bini aştı.