İspanya’da korkulan oldu! 12 bin 298 sağlık çalışanında corona çıktı

İtalya'dan sonra corona virüsü salgınında en çok ölümün kaydedildiği ülke olan İspanya'da salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına da virüs bulaştı.

İspanya Acil Sağlık Komitesinin üst düzey yetkililerinden Maria Jose Sierra bugün düzenlediği basın toplantısında, 12 bin 298 sağlık çalışanının corona testinin pozitif çıktığını söyledi.

Sierra, Sağlık Bakanlığına bağlı acil durum başkanı Fernando Simon'un da corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karantina önlemlerin ardından günlük vaka sayısında düşüş kaydedildiğini ifade eden Sierra, 25 Mart’tan önce günlük vaka sayısında yaklaşık yüzde 20 oranında artış yaşandığını ancak bu oranın son 5 günde yüzde 12'ye düştüğünü ifade etti.

Coronaya yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 14'üne denk geliyor.

İSPANYA’DAKİ VAKA SAYISI ÇİN’İ GEÇTİ

İspanya'da corona virüsüne yakalanan 812 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki ölü sayısı 7 bin 340'a yükseldi.

Toplam vaka sayısının 85 bin 195'e yükseldiği İspanya, virüsün ortaya çıktığı ve 81 bin 470 vakanın görüldüğü Çin'i geçti.

Dünyada en çok vaka görülen ülke olan ABD'de de son verilere göre 142 bin 746 vaka kayıtlara geçerken 2 bin 489 kişi hayatını kaybetti.

Salgında en çok ölümün gerçekleştirdiği İtalya’da ise vaka sayısı 97 bin 689’a ölü sayısı ise 10 bin 779’a yükseldi.(İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsünün yayıldığı Çin'de eğitim tekrar başladı!