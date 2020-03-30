İspanya’da kritik açıklama: En kritik pozisyondaki yöneticide corona virüsü çıktı

İspanya’da corona virüsü salgınında ülke stratejisini belirleyen isimlerden biri olan Fernando Simon’da corona virüsü tespit edildi… Sağlık Bakanlığı’nda görevli Maria Jose Sierra’nın yaptığı açıklamada İspanya Acil Durum Sağlığı Yöneticisi Simon’un test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Simon’un Başbakan Pedro Sanchez ile sık sık temasta olduğu açıklandı. Maria Jose Sierra, Simon’un yerine göreve başlayacağını söyledi. Sierra, “Günlük enfeksiyon akışı sokağa çıkma yasağı ile günde yaklaşık yüzde 12’ye düştü. 25 Mart’tan önce yüzde 20 seviyesindeydi” dedi.