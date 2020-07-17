İspanya’da yeniden artan vakalar yetkilileri harekete geçirdi: Evden çıkmayın

Yaklaşık 1.6 milyon nüfusu bulunan Barselona’da corona virüsü vaka sayısı geçen haftaya kıyasla sert artış kaydetti.

Kentin bulunduğu Katalonya bölgesinin sağlık şefi Alba Verges, “İnsanların kesinlikle gerekli olmadığı sürece etrafta dolaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda bu önlemlere uymak çok önemli çünkü tecritin önüne geçmenin en iyi yolu bu” diye belirtti.

SON İKİ AYIN EN SERT ARTIŞI



İspanya dün 580 yeni vaka tespit ederek, günlük bazda iki aydan uzun süredir olan en sert artışı gördü. Katalonya ve komşu bölge Aragon bu artışa öncülük etti.

Reuters’ın aktardığına göre kent sakinlerinden alışverişlerini internetten yapmaları istenirken, kültür ve spor etkinlikleri de sınırlandırıldı. Ancak Avrupa’nın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Katalan başkentinde müzeler açık kalmaya devam edecek.