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İspanya’daki salgında yine sadece bir ölüm var

Corona virüsü salgınından 27 bin 119 kişinin hayatını kaybettiği ve yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle zaman zaman uçak hangarlarının hastaneye çevrildiği İspanya'da bugün de dünkü gibi sadece bir ölüm yaşandı.

18:51 -
Haberler Dünya
İspanya’daki salgında yine sadece bir ölüm var

İspanya, virüs salgının ilk günlerinde 24 saat içinde binden fazla can kaybının yaşandığı durumdan iki günde iki can kaybına kadar gelmeyi başardı.

Ülkedeki toplam can kaybı 27 bin 119’a kadar çıkmış olsa da İspanyollar iki günde sadece iki can kaybı yaşanmasını sevinçle karşıladı.

Son 7 gün içinde toplam 38 can kaybının açıklandığı ülkedeki toplam vaka sayısı ise 237 bin 906.

Aktif vaka sayısının da yakalaşık 60 bin olduğu sanılan İspanya’da son olarak günlük vaka sayıları 500’ün altına inmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Corona coronavirüs İspanya Ölüm uçak
Son güncelleme: 18:56 28.05.2020
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