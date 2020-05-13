İspanya’dan en sevinçli rekor! 113 yaşında coronayı yendi

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’dan sevindirici bir rekor geldi. 113 yaşındaki Maria Branyas mart ayında yakalandığı corona virüsünü haftalar süren tedavi sonucunda yenmeyi başardı.

Yaklaşık 20 yıldır Olot bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Branyas, 1918’deki İspanyol gribini, 1936’da başlayan iç savaşı ve corona virüsünü hayatta kalarak atlatmış oldu.

YAŞADIKLARINI ANLATMAK İSTİYOR



Ülkenin gündemine oturan olay sonrası Branyas’ın kızı sosyal medyadan açıklamalarda bulunarak, “Sağlığı gayet iyi. Konuşmak ve yaşadıklarını anlatmak istiyor. Yeniden kendisi oldu” dedi.

MEKSİKA’DA DÜNYAYA GELDİ



1907’de gazeteci bir babanın çocuğu olarak Meksika’da doğan Branyas, önce San Francisco’ya ardından da Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’nın Girona bölgesine yerleşti.

En büyükleri 86 yaşında olmak üzere üç çocuğu olan Branyas’ın, en yaşlısı 60 yaşında olan 13 de torunu bulunuyor.

İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın verdiği son bilgilere göre 228 bin kişi virüse yakalanırken, 26 bin 920 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER Dünya onlardan aşı müjdesi beklerken bir numaralı isim karantinada!