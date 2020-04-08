İspanya’dan kötü haber! Virüs bulaşma zirvesine ulaştı…

İspanya, corona virüsü salgınında Avrupa'nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa'da en fazla corona virüsü vakasının görüldüğü ülke haline geldi.

146 bin 690 corona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, bugün 6 bin 180 corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi.

Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.

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“ENFEKTE ORANI DÜŞÜŞE GEÇECEK”

İspanya'da corona virüsü vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün “bulaşma zirvesine” ulaştığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Illa, corona virüsü vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, “Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek” ifadelerini kulandı.

İspanya'da corona virüsünden en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.(İHA)

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