İspanya’dan Türkiye açıklaması: Dilerim somut eyleme dönüşür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Laya dün bir araya gelmiş, bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’de yapılan sondaj çalışmalarına bir ay ara verilebileceğini söylemişti.

Laya Türkiye’nin ardından ziyaret ettiği Atina’da yaptığı açıklamada, “Bu sözlerin gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Masaya oturmak istemek yeterli değil… Umarım bu mesaj somut eyleme dönüşür” dedi.

YUNANİSTAN: DİYALOĞA AÇIĞIZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu ancak bunun tehdit altında yapılamayacağını söyledi.

İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile yaptığı görüşmede Dendias, “Yunanistan’ın her zaman Türkiye ile bir diyaloğa açık olduğunu, ancak bunun tehdit, hakaret ya da oldu bittiye getirme çabaları kapsamında olmayacağını tekrarlamak istiyorum” dedi.

ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların hangi ülkenin egemenliğinde olduğu konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Fransa da Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın yanında yer alarak, Türkiye’nin Kıbrıs ve Girit arasındaki bölgede sondaj yapmasına karşı çıkıyor.