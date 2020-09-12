İspanyol Kraliyet ailesinde corona paniği! Prenses karantinaya alındı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, pek çok ülkede okulların yeniden açılmasıyla ikinci dalga paniği de giderek büyüyor.

Virüsün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da Kraliyet ailesinde de corona paniği yaşanıyor. Kral Felipe’nin en büyük kızı ve tahtın ilk sıradaki varisi Prenses Leonor, karantinaya alındı.

14 yaşındaki Leonor’un sınıf arkadaşlarından birinde corona virüsü çıkması üzerine bu kararın verildiği öğrenildi. Kraliyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Prenses Leonor’un durumunun iyi olduğu, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia’nın Kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam edecekleri duyuruldu.

8 milyon çocuğun geçtiğimiz hafta yeniden okula başladığı İspanya’da, dün 4 bin 708 yeni vaka açıklanmıştı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 566 bin 326 olarak kayıtlara geçti.