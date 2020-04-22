İspanyol polisi: En çok aranan IŞİD’li teröristi yakaladık

Resmi rakamlara göre corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı üçüncü ülke olan İspanya’dan haftalar sonra salgın dışında kritik bir haber geldi. İspanyol polisi, terör örgütü IŞİD’in Avrupa’da en çok aranan teröristlerinden birini Almeria şehrinde yakaladıklarını açıkladı.

Kimliği açıklanmayan ancak Mısırlı olduğu belirtilen teröristin, bir apartman dairesinde kaldığı iki kişiyle birlikte yakalanarak tutuklandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı da olayı doğrularken yapılan açıklamada, “Tutuklanan adam Suriye ile Irak’ta yıllarca bulunmuş ve çizdiği kriminal profille Avrupa’daki polis ve istihbarat servislerinin dikkatini çekmiştir” denildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, üç kişinin Kuzey Afrika üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve corona virüsü salgını nedeniyle dikkat çekmemek için evden koruyucu maskelerle tek tek çıktığı vurgulandı.