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İsrail’de aşı yapılan 428 kişide corona çıktı

Corona virüsüne karşı aşılamaya başlayan ülkelerden İsrail'de, 428 kişinin aşı olduktan sonra virüse yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:32, 31/12/2020
Haberler Dünya
İsrail’de aşı yapılan 428 kişide corona çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin corona virüsüne yakalandığı belirtildi.

Bu kişilerden bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

500 BİN KİŞİYE YAPILDI

İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Covid-19 aşısı oldu.

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Corona İngiltere İsrail Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:15:30,