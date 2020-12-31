İsrail’de aşı yapılan 428 kişide corona çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı uygulanan 428 kişinin corona virüsüne yakalandığı belirtildi.

Bu kişilerden bazılarının aşıdan önce enfekte olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, hastalara birer doz aşı verildiğini ve tepkilerinin niteliğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

500 BİN KİŞİYE YAPILDI

İsrail, geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlatmıştı. Aşılama kampanyası kapsamında şu ana kadar 500 binden fazla İsrailli Covid-19 aşısı oldu.