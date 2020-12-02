İsrail’de Knesset’in feshedilmesi önerisi kabul edildi

İsrail Parlamentosu Knesset’in feshedilmesine ilişkin öneri Knesset Genel Kurulu'nda sunuldu. “Yesh Atid-Telem” bloğu tarafından sunulan Knesset’in feshedilmesi önerisi kabul edildi.

Oylamada, Knesset'in feshedilerek dördüncü genel seçimin gerçekleştirilmesini içeren öneri 61'e 64 oyla kabul edildi. Önerinin, yasa olabilmesi için parlamentoda yapılacak 3 oylamada da kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortağı Mavi ve Beyaz Hareketi’nın lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz düzenlediği basın toplantısında, partisinin “Yesh Atid-Telem” bloğu tarafından Knesset Genel Kurulu'nda sunulacak olan İsrail Parlamentosu Knesset’in feshedilmesi önerisine olumlu oy vereceğini duyurmuştu.

Gantz, “Netanyahu bizi başarısız ülkelerden biri yapmak istiyor, Netanyahu bana değil size yalan söyledi beni aldatmadı, aksine sizi aldattı. Netanyahu, korona ile çatışmayı bir seçim kampanyasına çevirdi. Her adımı, sanki birkaç bakanlığın çabası değilmiş gibi kendisi için bir başarı olarak gösterdi. Tüm bunların bir nedeni var. Netanyahu hayatta kalmak için bir savaş veriyor. Bir milyon işsiz varken, İsrail devleti bütçeyi onaylamadı” demişti. (İHA)

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