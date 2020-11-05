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İsrailli eski bakandan kritik açıklama: Amerikan Yahudileri ihanet etti

ABD'deki tarihi başkanlık seçiminde oy sayma işlemi devam ederken, İsrail'den kritik açıklama geldi. Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden'a destek vererek Başkan Donald Trump'a "ihanet" ettiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:35, 05/11/2020
Haberler Dünya
İsrailli eski bakandan kritik açıklama: Amerikan Yahudileri ihanet etti

ABD seçiminde tarihi anlar yaşanıyor. ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış var. Bu yıl postayla ya da şahsen kullanılan 160 milyondan fazla oyun sayım işlemi devam ediyor.

İsrail’den ise ABD seçimlerine yönelik kritik bir açıklama geldi. İsrail’in eski İletişim Bakanı Eyüb Kara, Amerikan Yahudilerinin büyük çoğunluğunun başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Joe Biden’a destek vererek ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’a “ihanet” ettiğini iddia etti.

Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kara, “Amerikan Yahudilerinin yüzde 72’sinin minnettar olmaması ve Joe Biden’i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.” ifadesini kullandı. (DHA)

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ABD Amerika Donald Trump İsrail New York Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:33,
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