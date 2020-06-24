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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! İran’a yönelik hedefleri vurdular

Suriye ordusu, İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saldırı sonucu iki Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, istihbarat kaynakları bu saldırıların İran hedeflerine yönelik olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr
09:42 -
Haberler Dünya
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! İran’a yönelik hedefleri vurdular

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Deyrizor’daki askeri üslere İsrail füzelerinin isabet ettiği belirtilirken, savaş uçaklarının ise Salamiyah ve El Sabura kentlerindeki ordu karargahlarını vurduğu ifade edildi.

Suriye ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada ise İsrail’in eş zamanlı olarak birkaç saldırı düzenlendiği ve Kabajib karargahının bu saldırılardan birinde vurulduğu belirtilmişti.

İKİ ASKER ÖLDÜ

Reuters’ın aktardığı habere göre üçüncü saldırı ise Salkhad kentinin güneyinde bulunan bir askeri üssü hedef alırken, bu saldırıda iki asker hayatını kaybetti, dört asker ise yaralandı.

Vurulan üsler, son birkaç ay içerisinde İsrail tarafından vurulan üslerle aynı bölgelerde bulunurken, çoğunlukla İran destekli milislerin buralarda konuşlandırıldığı düşünülüyor. Bölgedeki istihbarat kaynakları İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği saldırıların, İran’ın askeri gücünü zayıflatma politikasının bir parçası olduğunu savunuyor.

Son güncelleme: 09:51 24.06.2020
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