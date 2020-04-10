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İşsiz kalan çalışanlara sıra dışı ödeme!

Dünyayı etkileyen corona virüsü salgınında ağır kayıp veren ABD´de Jennifer Knox adlı işletme sahibi, corona virüsü salgınından dolayı işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Amerikalı işletmeci dolar banknotlarını işletmenin her yerine yapıştırarak, işsiz çalışanlarına dağıttı.

18:09 -
Haberler Dünya
İşsiz kalan çalışanlara sıra dışı ödeme!

Kürsel kabus haline gelen corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de işletmeler kepenkleri indirmeye başladı. Georgia eyaletine bağlı Tybee adasın bir bar işletmecisi olajn Jennifer Knox, salgın nedeniyle işletmesini kapattı. Knox, işsiz kalan çalışanlarına maaşlarını sıradışı bir yöntemle ödemeye çalıştı.

14 YILLIK MÜŞTERİ BAHŞİŞLERİNİ ÇALIŞANLARINA VERDİ

Amerikalı işletme sahibi Knox, barın duvarlarında dekorasyon amacıyla asılı olan doları toplayarak işsiz kalan çalışanlarına dağıttı. Son 14 yılda işletmesine gelen müşterilerinin bıraktığı özel notlu ve 3 bin 714’lik dolar banknotlarını işsiz kalan çalışanlarına dağıttı.

Sıradışı uygulamasıyla sosyal medyada fenomen olan Knox “herkes için çok kötü zamanlar geçiriyoruz Ama hepimiz bu kötülüğün içinde birlikte mücadele etmek zorundayız” dedi. DHA

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