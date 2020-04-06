İstanbul’da öldürülen muhalif iddiasına İran’dan sert tepki: Yeni bir seviyeye taşıdılar

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tartışmasız gerçek: ABD’li ‘diplomatlar’, darbe, teröristleri silahlandırma gibi işlerin uzun süredir içindeler. Ancak Pompeo ve onun akıl hocaları bu ‘işi’ tamamen yeni bir seviyeye taşıdılar” dedi.

Reuters’ta geçtiğimiz hafta yayınlanan bir haberde ABD’nin, İranlı muhalif Masoud Molavi Vardanjani’nin geçen Kasım ayında Türkiye’de uğradığı suikastte İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı’nın “doğrudan ilgisi” olduğuna inandığı belirtilmişti.

Vardanjani, 14 Kasım 2019’da İstanbul’da bir sokakta vurularak öldürülmüştü. Reuters’ın geçen hafta Türk yetkililere dayandırarak yaptığı haberde, İstanbul’daki İran Konsolosluğu’ndaki iki istihbaratçının suikasti azmettirdikleri belirtilmişti.