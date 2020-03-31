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İstanbul’da ürküten corona fotoğrafı! Peş peşe dizilen cenaze araçlarını Reuters görüntüledi

Corona virüsü krizi dünyanın dört bir yanını sararken, Türkiye'de de vaka sayıları giderek artıyor. Vakaların şehirlere göre dağılımı açıklanmasa da, Reuters haber ajansı bugün İstanbul'da corona virüsü cenazeleri için çalışan araçları görüntüledi.

Sozcu.com.tr
16:11 -
Haberler Dünya
İstanbul’da ürküten corona fotoğrafı! Peş peşe dizilen cenaze araçlarını Reuters görüntüledi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 39 bini aşkın insanın ölümüne yol açan corona virüsü Türkiye’de de etkisini hissettirmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yeni vakalar ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verse de, hastaların şehirlere göre dağılımını açıklamaktan kaçınıyor. İngiliz Reuters haber ajansı ise bugün İstanbul’dan çarpıcı kareleri uluslararası medyaya servis etti.

Cenazeler çıkarılırken Reuters tarafından böyle görüntülendi.

Söz konusu fotoğraflarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlara Eyüpsultan’daki bir morgdan cenazeler yüklenirken görülüyor. 4 aracın arka arkaya dizildiği karelerde görevlilerin maskelerin yanı sıra koruyucu kıyafetler giydikleri dikkat çekiyor.

Çin Corona Dünya Haber istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sağlık Bakanı söz Türkiye
Son güncelleme: 16:22 31.03.2020
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