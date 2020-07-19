İşte Almanya’da vatandaşlığı düşen Türklerle ilgili gerçekler

Sözcü’nün gündeme getirdiği, “2000'den sonra Alman vatandaşlığını yeniden alanların Alman vatandaşlıklarının otomatik olarak düşmesi ve bu sayının milyona yaklaşması” Avrupa'daki Türkler arasında gündem oldu.

2000 öncesi veya sonrası Alman olup da, Türkiye seçimlerinde oy kullandıkları için “Türk vatandaşlıkları tespit edilenlere” başta Gelsenkirchen olmak üzere, Essen, Frankfurt gibi kentlerden mektuplar gitti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Herkes her şeyi birbirine karıştırdı, öyle ki Gelsenkirchen Belediyesi’nden de konuyla ilgili farklı açıklamalar geldi.

İşte vatandaşlığı düşen Türkler ile ilgili gerçekler;

2000'DEN ÖNCEKİ DURUM BİLİNİYORDU

Alman Vatandaşlık Yasası, 1 Ocak 2000'den önce, başka ülke vatandaşlığını “gizlice” alanlara karşı yasak getirmiyordu. Bu nedenle belediyeler, 1996- 1999 arasında vatandaş olanlara “Ne zaman yeniden Türk vatandaşı” olduklarını soruyor. Türk vatandaşlığına başvuru tarihi, 1 Ocak 2000'den önce ise, bu kişiler sisteme çifte vatandaş kaydedilecek. Sorgulama, kimliğini uzatmaya giden herkese yapılıyor. Soru da, “1 Ocak 2000'den önce Türk vatandaşlığını aldınız mı?” şeklinde. Bunun “OTOMATİK VATANDAŞLIK KAYBI” ile ilgisi yok. Eski ve bilinen bir durum.

2000'DEN VATANDAŞLIK ALAN ANINDA KAYBEDİYOR

1 Ocak 2000'den sonra ise yasa değişti ve “Alman vatandaşı, Almanya'dan izin almadan başka ülke vatandaşlığını alırsa, Alman vatandaşlığını otomatikman kaybeder” denildi. Bu otomatik kayıptır. Başka ülke vatandaşlığı alındığı anda, Alman vatandaşlığı düşer… İlgili makamların, “iptal etmesi”, “vatandaşlığı geri alması” gibi durum söz konusu değildir.

İlgili makamlar durumu tespit ederse, vatandaşlıklar düştüğü için sadece “kimlikleri geri alır” ve kimliği iptal eder.

YENİ MEKTUP NE ANLAMA GELİYOR?

Gazetecilerin SÖZCÜ'nün haberini araştırırken yanlış soruyu sordukları anlaşılıyor. Çünkü, vatandaşlık kaybı kanuna dayanır. Belediye Başkanı'nın, kanun varken “Ben geri aldım. Uygulamıyorum” deme hakkı yoktur. Üstelik Gelsenkirchen Belediyesi, gönderdiği mektupta “2000 sonrası vatandaşlığı aldıysanız, Alman vatandaşlığını kaybettiniz. Gelin yeniden başvurun” diyor.

Belediyenin gönderdiği mektup hukuken doğru… Belediyenin basın açıklaması ise hatalı. Açıklama 2000 öncesinden bahsediyor, mektup 2000 sonrasından. Belediye Başkanlığı’nın, “Mektup göndermeyip pasaport uzatmaya geldiklerinde söyleyeceğiz” demesinin mantığı da yok. Çünkü, bir kişi Almanya'dan izinsiz başka ülke vatandaşlığını almışsa, Alman vatandaşlığını kaybetmiştir. Yasa dışı olarak kimlik taşıyordur.