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İstifası istenen Paşinyan günler sonra ortaya çıktı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma hafta başında imzalanan anlaşmayla sona ererken büyük bir prestij kaybı yaşayan ve istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı. Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya Ermeni basını sansür uyguladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:03, 12/11/2020
Haberler Dünya
İstifası istenen Paşinyan günler sonra ortaya çıktı

Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı.. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, ” Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti” ifadesiyle anlaşmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

Paşinyan yaptığı açıklamada, “Şu anda en önemli konu Karabağ’ın statüsüdür. Artsakh’ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’ın Facebook üzerinden yaptığı paylaşımı Ermeni basını görmezden geldi.

ERMENİ KANALLARNDAN PAŞİNYAN’A SANSÜR

Öte yandan Ermenistan’da yayın yapana kanallar Paşinyan’ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan’ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

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Azerbaycan Başbakan çatışma Dağlık Karabağ Ermenistan Facebook Haber İngiltere Rusya Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:57,
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