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İsveç’te corona tedbiri: Parka tavuk dışkısı döküldü!

İsveç'in Lund kentinde, corona virüsü salgını sırasında kentin başlıca parkında bahar festivalini kutlamak üzere insanların toplanmasını önlemek için parka tavuk dışkısı döküldü.

21:20 -
Haberler Dünya
İsveç’te corona tedbiri: Parka tavuk dışkısı döküldü!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yetkililer, ülkenin güneyindeki Skane bölgesinde bulunan üniversite kenti Lund’da, halktan Walpurgis Arefesi festivaline katılmamasını istedi. Ancak bazılarının bu isteğe karşı gelebileceğinden kaygı duyuldu.

Festival, tüm ülkeden 30 bin kişiyi kente çekebildiği belirtiliyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Philip Sandberg Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Tavuk dışkısı kokan bir parkta oturmak hoş bir deneyim değil” yazdı.

İsveç hükümeti sert kısıtlamalardan kaçınmış, ancak 50’den fazla kişinin katıldığı toplantıları yasaklamıştı.

Ülkede şu ana dek 20 bin 300 vaka kayıtlara geçerken, 2 bin 460 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 21:24 29.04.2020
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