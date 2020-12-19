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İsveç’te corona virüsüyle mücadelede 1 aylık yeni kısıtlamalar

İsveç’te corona virüsü salgınında artan vakalar nedeniyle 24 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:21, 19/12/2020
Haberler Dünya
İsveç’te corona virüsüyle mücadelede 1 aylık yeni kısıtlamalar

İsveç Başbakanı Stefan Löfven corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 1 ay geçerli olacak yeni kısıtlamaları açıkladı. Löfven, halktan 24 Aralık – 24 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu.

Kısıtlamalar kapsamında, Noel sonrası indirimli satışlar iptal edilirken restoranlarda 20.00'den sonra alkol satışı yasaklandı.

24 OCAK’A KADAR UZAKTAN EĞİTİM

Liselerde 24 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitime devam edilecek ülkede, tüm işverenlerden 24 Ocak’a kadar personelin evden çalışmasını sağlamaları talep edilirken, mağazalar, alışveriş merkezleri ve spor salonlarında kapasiteye göre kişi sayısına sınırlama getirildi.

BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ

İsveç Kralı Gustaf’ın salgınla mücadele başarısız olduk açıklamalarına da değinen Başbakan Löfven, “Elbette bu kadar çok kişinin öldüğü gerçeği, başarısızlıktan başka bir şey olarak değerlendirilemez. Salgını atlattığımızda gerçek sonuçlara varılabilir” dedi.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 367 bin 120 vakanın tespit edildiği İsveç'te 7 bin 993 kişi hayatını kaybetti.

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Yayınlanma Tarihi:10:01,