İsveç’te ölüm oranları korkutuyor

Avrupa'da karantina sınırlaması getirmeyen tek ülke olarak anılan İsveç'te, corona virüsü ölümlerinin nüfus bazında, ABD, İran ve Almanya'dan daha yüksek olduğu görülüyor.

İsveç hükümeti, sosyal mesafeye dikkat etmek koşuluyla 16 yaşın altındaki çocukların okula gitmesine, kafe, bar, restoran ve işletmelerin açık olmasına izin veren bir karar almıştı.

Kararla ilgili tartışmalar sürerken, İsveçli epidemiyolog Anders Wallensten, 15 Nisan'da yaptığı bir açıklamada virüsün zirveyi gördüğünü söylemişti.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İsveç hükümetinin 12 Nisan'da verdiği veriler, 2.505 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Bu rakam, ülke tarihinde bir hafta içerisinde yaşanan en yüksek ölüm sayısından neredeyse 150 daha fazla. İsveç'te, 2000 yılının ilk haftasında 2.364 ölüm vakasının gerçekleştiği biliniyor.

İstatistiklere göre, İsveç'teki ölümlerin birçoğu, başkent Stockholm'de gerçekleşiyor.

Stockholm'de bu yılın 14. ve 16. haftaları arasındaki ölüm sayısı, 2015-2019 yılları arasında aynı haftalarda gerçekleşen ölüm sayısının iki katından fazla gözüküyor.

İstatistik Uzmanı Tomas Johansson, “Bunların ön istatistikler olduğunu, sayıların yukarıya doğru revize edileceğini açıkça belirtmek önemlidir” dedi.