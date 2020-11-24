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İsveç’ten aşı kararı: Ocak’ta insanlara uygulanabilir

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström, İsveç’te halkın Covid-19’a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığını açkıladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:55, 24/11/2020
Haberler Dünya
İsveç’ten aşı kararı: Ocak’ta insanlara uygulanabilir

Corona virüsü salgının tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler muhtemel aşılama tarihlerini açıklamayı sürdürüyor.

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström yaptığı açıklamada, İsveç'te halkın Covid-19'a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığını belirtti.

Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren ise, hükümetin üç aşı üreticisiyle anlaşma imzaladığını ifade ederek, İsveç’in ihtiyacından daha fazla aşı dozu alacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Bakan Hallengren, AstraZeneca, Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşıların onaylanmasını beklediklerini belirtirken, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yapılacağını açıkladı. Hallengren, ilerleyen zamanlarda ise isteyen herkesin aşılanacağını belirtti. (İHA)

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