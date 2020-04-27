İsviçre sınırlarında ihlaller arttı

İsviçre medyasında geçen habere göre, İsviçre'de 13 Mart'ta başlayan sınır kısıtlamaları nedeniyle gümrük memurları yaklaşık 56,000 kişiyi geri çevirdi.

Günlük ortalama 150 ceza kesildiğini ifade eden Gümrük İdaresi sözcüsü, alışveriş amacıyla sınır ihlali, sınırlardaki bariyerlere zarar verme ve yasak bölgelerden geçiş olaylarında artış olduğunu açıkladı.

Sözcü, ülkenin güneyindeki Ticino bölgesinde, alışveriş için sınır ihlalinde bulunanların sayısının, İtalyan sınır polisinin kuralları sert şekilde uygulaması nedeniyle Cenevre'deki Fransa sınırından daha az seyir gösterdiğini belirtti.

İsviçre hükümeti, 13 Mart'ta İtalya ile olan kara sınırını kapatmıştı. Bu hamle, daha sonra Almanya, Fransa, Avusturya, İspanya ve tüm diğer Schengen bölgesi ülkeleri ile olan kara sınırlarına yayıldı.

Şu anda, sadece İsviçre vatandaşları, İsviçre'de ikamet edenler, sınır-ötesi işçiler ve ticari maksatla İsviçre'ye gelenler, ülkeye kara yolu ile giriş yapabiliyor.

Gümrük yetkilileri, corona virüsü önlemlerinin gevşetilmesiyle Pazartesi gününden itibaren sınırlarda belirgin bir yoğunluğun olacağını düşünüyor.