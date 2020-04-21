İsviçre’de, çocuklarını evde tutan aileler ceza alabilir

İsviçre'de zorunlu ilköğretim bünyesindeki ana okulu ve birinci sınıflar, eğitim-öğretim faaliyetlerine 11 Mayıs'ta başlayacak. Orta öğretim ve meslek okulları ise 8 Haziran'da açılacak.

Hükümet şu anki şartlarda, zorunlu eğitimin virüsün patlak vermeden önceki haline getirileceğini söyledi.

Bu durum, çocuklarını okula göndermeyip evde eğitime devam etmeyi tercih eden ebeveynlerin yüksek miktarda para cezası alması anlamına gelebilir.

Cezanın miktarı kantonlara göre değişse de bunun, birkaç bin İsviçre Frangı olabileceğinden söz ediliyor.

İsviçre'de çocuklar ve gençlerde, virüs vakası 1000'in altında seyrediyor. Bu vakalar arasında virüsten kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. Ancak insanlar çocukların potansiyel olarak virüsü taşıyabileceği ve yaşlı nüfusa bulaştırabileceği konusunda kaygılanıyor.

Bazı aileler cezaları umursamayarak çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi.

İsviçre yayın organı “20 Minutes”e konuşan bir ebeveyn, “Eğer zorunlu örgün eğitim gelirse, bu bizim hayatımız, bizim çocuğumuz, biz karar veririz” dedi.

İsviçre'deki hukuk uzmanları corona virüsü krizine rağmen, cezaların hâlen yürürlükte olduğunu belirtiyor.

Okul yasaları konusunda uzman Peter Hoffman şöyle söyledi: “Eğer zorunlu örgün eğitimi tekrar uygulamaya konulursa, çocuklarını evde tutan aileler cezaya çarptırılacak”.

11 Mayıs'ta okulları tekrar açmayı planlayan İsviçre'nin komşularından Fransa ise ailelere, evde eğitimi seçenek olarak sunuyor.

İsviçre'nin bu tutumu, eleştirileri de beraberinde getirdi. Zug Kantonu Eğitim Müdürü Stephan Schleiss, okulların tekrar açılması öncelik olsa da dikkatli ve sağduyulu şekilde yapılmalıdır dedi.