İsviçre’de corona virüsü önlemleri sıkılaştırıldı

74.422 corona virüsü vakasının olduğu İsviçre’de son dönemde günlük vaka sayısının artması üzerine ülke genelinde yeni kararlar alındı… Salgının başladığı günden beri Covid-19 sebebiyle 2.122 insanın yaşamını yitirdiği İsviçre’de salgını yavaşlatmak için yeni önlemler kamuoyu ile paylaşıldı.

Ülke genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirilirken kamuya açık alanlarda 15 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. Hükümetin kritik toplantısı sonrasında kamuya açık mekanların kapalı alanlarında da maske kullanımı zorunluluğu getirilirken toplu taşımanın yanı sıra tren istasyonları, havaalanları ve otobüs duraklarında da maske takmayanlara ceza verileceği açıklandı.

“DURUM ENDİŞE VERİCİ”

Hükümet tarafından yapılan açıklamada sinema, mağaza, okul ve ibadethanelerde maske takma zorunluluğu getirilirken, “Son günlerde vaka sayısının keskin bir şekilde artması endişe verici. Bütün yaş grupları ve bütün kantonların bu kararlara uymasını istiyoruz. Hastaneye kaldırılanların sayısı da artıyor” dedi.

8.6 milyon nüfusa sahip İsviçre, Cuma günü en yüksek günlük vaka sayısını açıklamış ve 1 gün içerisinde 1.305 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.