İsviçre’de corona virüsü testlerini hükümet karşılayacak

İsviçre’de corona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için en önemli araç olan tanı testleriyle ilgili önemli bir karar alındı. Daha önce bölge hükümetleri ve bireysel sağlık sigortalarının ödediği test ücretlerini bundan böyle devlet karşılayacak.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Tüm hastaların aynı hizmeti alamaması virüsün yayılması için bir tehdit yaratıyor. Hastaların kendisi ödemesi gerektiğinde testlerin sağlıklı şekilde uygulanmadığını tespit ettik” denildi.

Ülkede corona virüsü testi 169 İsviçre Frangı (1222 TL) ve antikor testi 113 İsviçre Frangı (817 TL) karşılığında yapılıyordu.

1682 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği İsviçre’de 31 bin 376 kişiye de tanı koyuldu.