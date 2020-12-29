İsviçre’de coronanın mutasyonlu yeni türünden 7 vaka tespit edildi

Patrick Mathys daha hızlı yayılan bu mutasyonlu corona virüsü türüne bağlı daha fazla vaka görülmesini beklediğini de ifade etti. Reuters’ta yer alan habere göre, Mathys şu ifadeleri kullandı:

* En azından şimdiye kadar bu türün İsviçre’de büyük çapta bir bulaşıcılığa sahip olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak varlığı laboratuvarda doğrulanan bu mutasyonlu vakaların ülkedeki tek mutasyonlu vakalar olduğunu düşünmek yanılsama olur. Daha fazla vakayı tespit etmeyi umuyoruz. Bu mutasyonlu türün daha fazla kişiye bulaşmış olması muhtemeldir.

Mathys açıklamasının devamında, İsviçre’deyken kendisinde mutasyonlu corona virüsü türü saptanan kişilerden birinin İsviçre’nin komşusu Fransa’da yaşadığını belirtti.

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