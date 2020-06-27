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İsviçre’deki gece kulübünde süper bulaştırıcı paniği!

İsviçre'nin Zürih kentinde bir gece kulübündeki 6 kişide corona virüsü tespit edildi. Kulübe giden ve kulüpte çalışan 300'e yakın kişi için 10 gün karantina kararı verildi.

23:00 -
Haberler Dünya
İsviçre’deki gece kulübünde süper bulaştırıcı paniği!

21 Haziran’da Flamingo Club adlı eğlence merkezine gittiği belirlenen bir kişiye dört gün sonra yapılan test sonucu pozitif çıktı. Aynı gece kulüpte bulunan 5 kişide daha corona virüsüne rastlandı.

Kısıtlamaların hafifletildiği ve bu ay başında eğlence mekanlarının yeniden açıldığı İsviçre’de pazartesi 18 vaka tespit edilmişken bu sayı cuma günü 69’a yükseldi.

Zürih Sağlık Direktörlüğü’nden yapılana açıklamada “Daha fazla süper bulaştırıcı vaka görülürse kulüplerin yeniden kapatılması düşünülebilir” uyarısı yapıldı.

BBC’deki bilgilere göre, ülkede şimdiye kadar 31 bin 355 corona virüsü vakası görüldü. Bu vakalardan 1682’si hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 23:01 27.06.2020
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