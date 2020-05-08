İsviçre’nin corona virüsüne karşı silahı haziranda kullanılacak

30 binden fazla corona virüsü vakasının olduğu İsviçre’de hükümet salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Corona virüsüne karşı adım adım normalleşme sürecine girileceğini belirten hükümet komşularla sınırların açılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Hükümet ayrıca, akıllı telefonlar için geliştirilen takip uygulamasının da bu ay içerisinde deneme sürümünde kullanılacağını açıkladı. İnsanların corona virüsü testi pozitif çıkanların yanında olduğu zamanlarda uyarıda bulunacak uygulamanın parlamentonun açılacağı haziran ayında ülke genelinde de kullanılmsı bekleniyor.