Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsviçre’nin corona virüsüne karşı silahı haziranda kullanılacak

İsviçre hükümeti corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamalarda İsviçre hükümeti bu ay içerisinde akıllı telefonlar için geliştirilen Covid-19 uyarı uygulamasının haziran ayında kullanılabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:00 -
Haberler Dünya
İsviçre’nin corona virüsüne karşı silahı haziranda kullanılacak

30 binden fazla corona virüsü vakasının olduğu İsviçre’de hükümet salgın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Corona virüsüne karşı adım adım normalleşme sürecine girileceğini belirten hükümet komşularla sınırların açılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Hükümet ayrıca, akıllı telefonlar için geliştirilen takip uygulamasının da bu ay içerisinde deneme sürümünde kullanılacağını açıkladı. İnsanların corona virüsü testi pozitif çıkanların yanında olduğu zamanlarda uyarıda bulunacak uygulamanın parlamentonun açılacağı haziran ayında ülke genelinde de kullanılmsı bekleniyor.

Corona Haber Hükümet İsviçre son dakika
Son güncelleme: 16:02 08.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more