İtalya 3. aşamaya geçti! Bazı corona tedbirleri kaldırıldı

İtalyan basınının pandemi krizinde “3. aşama” olarak adlandırdığı bu dönemde, ülke içinde bölgeler arasındaki seyahatlere izin verilecek. Avrupa’dan İtalya’ya gelenlere de karantina uygulanmayacak.

10 Mart’ta ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısıtlayıcı tedbirler 4 Mayıs ve 18 Mayıs’ta aşamalı olarak gevşetilmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, tedbirlerin gevşetilmeye başladığı bu dönem “2. aşama” olarak anılıyordu. Ancak ülke içindeki bölgeler arasında seyahatlere yalnızca zorunlu durumlarda izin veriliyordu.

Bugünden itibaren ise vatandaşların hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar kaldırılıyor.

Öte yandan ülkenin farklı bölgelerinde, dışarıdan gelenlere yönelik farklı uygulamalara başvurulacak.

Örneğin Sardinya adasına gidenlerin, kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Sicilya adasında da bu bölgeye özel bir cep telefonu uygulamasıyla kontrol ve takip yapılacak.

Hızlı tren yolcularının ateşi ölçülecek, ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanların hızlı trenlere binmesine izin verilmeyecek.

İnsanlar arasında güvenli mesafe ve kamuya açık kapalı mekanlarda maske zorunluluğu da devam edecek.

CORONA VİRÜSÜNE KARŞI YENİ UYGULAMA

Ülke genelinde kullanılması planlanan temas takip uygulamasının da gelecek haftadan itibaren 4 bölgede test edilmeye başlanması planlanıyor.

Immuni adlı uygulama, 8 Haziran’dan itibaren Liguria, Abruzzo, Marche ve Puglia bölgelerinde test edilecek.

Immuni uygulamasıyla, kullanıcılar olası semptomlarını ve sağlık durumlarındaki değişiklikleri bildirecek.

Bluetooth üzerinden takiple, corona virüsü taşıyan kişilerle temasa geçenlere uyarı gönderilecek.

Uygulamayı indirmek zorunlu olmayacak, gönüllülük esasına dayanacak.

Kullanıcıların verileri anonim olarak tutulacak ve salgın bittikten sonra ya da en geç 31 Aralık’ta silinecek.

Ancak uzmanlar, uygulamanın başarılı olabilmesi için nüfusun çoğunluğu tarafından kullanılması gerektiğini vurguluyor.

İtalya’da geçen hafta yapılan bir anketse halkın yalnızca yüzde 44’ünün uygulamayı indirmeyi düşündüğünü gösterdi.

ʻʻ Worldometers'in verilerine göre, İtalya'da corona virüsü salgını nedeniyle 33 bin 601 kişi öldü, 233 bin 836 kişi karantina altına alındı.

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