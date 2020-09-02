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İtalya Sağlık Bakanı açıkladı: Aşı 2020 sonunda piyasaya çıkabilir

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın ürettiği Covid-19 aşısının 2020 yılı sonunda piyasaya çıkmaya hazır olacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
18:18 -
Haberler Dünya
İtalya Sağlık Bakanı açıkladı: Aşı 2020 sonunda piyasaya çıkabilir

İtalyan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, corona virüsüne karşı Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının yıl sonunda piyasaya çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Speranza, “Potansiyel bir aşıdan söz ediyoruz dolayısıyla ihtiyatlı olmayız ancak eğer aşının güvenilirliği onaylanırsa 2020 yılı sonunda ulaşılabilir olmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyayı sarsan corona virüsü salgını 850 binden fazla can aldı 25 milyon kişiye bulaştı.

300 MİLYON DOZ İÇİN ÖDEME ALINDI

AstraZeneca potansiyel aşının satışıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan 336 milyon euroluk bir ödeme aldığını açıklamıştı.

300 milyon doz aşı üzerinden yapılan anlaşma sonrasında aşının bir dozu için tahmini fiyatının yaklaşık 1,12 euro olacağı ileri sürülmüştü.

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Son güncelleme: 18:21 02.09.2020
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