Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da acil durum ilan edildi! Ölü sayısı artıyor

İtalya'da corona virüs yüzünden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ülkede yaklaşık 50 kişinin de aynı hastalıktan hastanelere yatırıldığı bildiriliyor. Unitcredit ve Ray-Ban gibi firmaların virüsün yaygın olduğu yerlerdeki çalışanlarına evlerinden çıkmama uyarısında bulunduğu belirtildi. Ayrıca yetkililerin dünyanın takip ettiği Venedik Karnavalı'nı da askıya alabileceği iddia edildi.

Sozcu.com.tr
00:03 -
Haberler Dünya
İtalya’da acil durum ilan edildi! Ölü sayısı artıyor

Yetkililer ülkenin kuzeyindeki 10 kasabaya giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtirken ölü sayısı ikiye yükseldi.

Avrupa’nın göbeğindeki İtalya’da 75 yaşındaki emekli bir duvar ustasının corona virüsü yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi. Daha önce de 78 yaşında bir adamın corona virüsü yüzünden öldüğü ifade edilmişti.

Veneto’da 11, Lombardy bölgesinde ise 39 olmak üzere toplanda 50 kişinin enfekte olduğu doğrulanırken hükümetin salgınla ilgili acil olarak toplandığı belirtildi.

Reuters’daki habere göre ise İtalya genelinde 58 vakanın görüldüğü öne sürüldü ve salgının Milano şehrine kadar ilerlediği ifade edildi. Unitcredit ve Ray-Ban gibi dünyaca ünlü İtalyan firmaların çalışanlarına uyarı mesajı yolladığı belirtilirken tarihi Venedik şehrindeki karnavalın da ertelenmesi gündemde.

İLGİLİ HABERVan'da yüksek ateşli 5 şüpheli tedavi altına alındı!Van'da yüksek ateşli 5 şüpheli tedavi altına alındı!
Avrupa Çocuk emekli Hakkâri İran İtalya Van
Son güncelleme: 00:09 23.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more