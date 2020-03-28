İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Hastalar Almanya’ya taşınıyor

Alman Hava Kuvvetleri, İtalya’nın Bergamo kentinden corona virüsü hastalarını alarak tedavisi yapılmak üzere Almanya’ya getirdi.

Airbus 310 August Euler ambulans uçağıyla Köln-Wahn askeri havaalanına inişini gerçekleştiren uçaktaki hastalar Bochum ve Bonn’daki hastanelere nakledildi.

İtalya’da yoğun bakım ünitelerinde yeterli yatak ve solunum cihazı olmadığından, birçok hastanın doktorlar tarafından muayene bile edilemeden ölmesi üzerine İtalya Almanya'dan yoğun bakımlık hastaların tedavisi için yardım talebinde bulunmuştu. Bu talebe karşılık Almanya tarafından ilk hasta taşıma seferi başlatıldı.

İtalya’da bugüne kadar 9 binden fazla kişi öldü, 86 binden fazla insan ise karantinada. Almanya’da ise 400 kişi öldü, 53 binden fazla insan karantina altına alındı. (İHA)

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