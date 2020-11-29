İtalya’da can kayıpları artmaya devam ediyor

Avrupa’da corona virüsü salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 176 bin 934 testte 20 bin 648 yeni pozitif vaka tespit edildiği ve 541 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 585 bin 178’e, toplam can kaybının 54 bin 904’e ulaştığı aktarıldı. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 795 bin 771’e yükseldi. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 642 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu aktardı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI AZALIYOR

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında Cuma gününden bu yana devam eden düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının son 24 saatte 9 kişi azalarak, toplam 3 bin 753’e gerilediğini açıkladı.

KISITLAMALAR HAFİFLETİLDİ, İNSANLAR SOKAĞA AKIN ETTİ

İtalya’da 5 Kasım’da yürürlüğe giren bölgesel Covid-19 kısıtlamaları 5 bölgede bugün itibariyle hafifletildi. Salgının en kritik olduğu kırmızı bölgeler arasında yer alan Lombardiya, Piemonte ve Kalabriya’nın seviyesi bir alt seviye olan turuncuya çekildi.

Milano ve Torino kentlerinde kısıtlamaların hafifletilmesi ve dükkanların açılması ardından yoğun kuyruklar oluştu. Kırmızı bölgelerde tam gün, turuncu bölgelerde ise 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Daha önce turuncu bölge olarak belirlenen Liguria ve Sicilya Adası, ise kısıtlamaların en düşük seviyede uygulandığı sarı bölgeye çevrildi. (İHA)

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