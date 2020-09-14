İtalya’da corona virüsü salgınından aylar sonra okula dönüş

2020’nin ilk aylarında Çin’den sonra corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke haline gelerek “Avrupa’da corona virüsünün merkez üssü” haline gelen İtalya’da normalleşme devam ediyor… 287 binden fazla insanın hastalandığı ve 35 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da 21 Şubat’ta ara verilen eğitim tekrar başladı.

21 Şubat’ta corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte ülke genelinde okullar kapanırken alınan önlemler dikkat çekti. Ülkenin birçok bölgesinde okullar açılırken 5.6 milyon öğrenci için ders zili çaldı. İtalya Eğitim Bakanlığı, 24 Eylül’de geri kalan bölgelerde de okulların açılacağını duyurdu.

Anaokulunda öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesine zorunluluk getirilirken, maske takma zorunluluğu getirilmedi. Öte yandan ilkokul ve ortaokulda velilerden çocukların ateşlerinin evdeyken kontrol edilmesi istenirken, maske kullanımı zorunlu hale geldi. Yetkililer ders sırasında maskelerin indirilebileceğini de vurguladı. Sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda büyük öğrencilerin maske takmasına zorunluluk getirildi.

ÖĞRETMENLERİN ÇOĞU 50 YAŞ ÜSTÜ



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Pazartesi günü İtalya’nın büyük bir kısmı okullara geri dönecek. Kızları, oğlanları, öğretmenleri, müdürleri, okul personelini ve velileri kutlarım. Bu çok yoğun duyguların yaşandığı bir gün olacak. En azından benim ilk okul günüm öyle geçmişti. Ben de bu duyguları hissedeceğim çünkü ülkenin başındayken sizlerin güvenle okula dönmesi için çok çalıştık ve ayrıca benim oğlum da bugün okula dönecek” ifadesini kullandı.

Fakat İtalya’da özellikle yaşlı ve sağlık sorunu olan öğretmenlerin ciddi bir sağlık riski taşıdığı ve bu karardan dolayı memnun olmadığı açıklandı. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en yaşlı öğretmen oranına sahip ülke olan İtalya’da ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yarısından fazlası 50 yaşın, yüzde 17’si ise 60 yaşın üzerinde.

İtalya’da öğretmenlerde ve çalışanlarda corona virüsü testi pozitif çıkması durumunda 14 gün izinli sayılacakları açıklanırken, bu durumda bazı bölgelerde okullarda personel eksikliği yaşanabileceği kaydedildi.

SIRALARIN ARASI 1 METREYE ÇIKTI

İtalyan basınına konuşan Palermolu öğretmen Valentina Balsamo (61), “Çok ama çok endişeliyiz. Evet okulların açılması gerektiğini biliyoruz fakat bir öğretmen olarak ben güvende hissetmiyorum. Öğretmenler kan testinden geçecek ve numune verecek fakat çocuklar vermeyecek. İlkokul, çocuklarla doğrudan fiziksel temasın olduğu bir alan. Sosyal mesafeyi kontrol etmek kolay olmayacak” dedi.

Okullarda öğretmenlerin maske takmasına zorunluluk getirilirken, 6 yaşın üzerindeki çocukların da maske takması zorunlu halde. Sınıflarda her sıranın tek kişilik olduğu ve aralarına birer metre mesafe konulduğu kaydedildi. İtalyan basını, çalışanların ve öğrencilerin ateşlerinin okul girişinde ölçüleceğini yazarken, okul binasının farklı bölgelerine dezenfektan jel aparatı yerleştirileceği belirtildi.

