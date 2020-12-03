İtalya’da günlük ölüm sayısında yeni rekor

İtalya’da corona virüsü (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 226 bin 729 test yapıldığı, 23 bin 225 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte 23 bin 474 kişinin virüsü yenerek iyileştiğini belirtilirken, ülkede toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 759 bin 982’ye düştüğü aktarıldı. Son verilerle birlikte İtalya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 664 bin 829’a ulaştı.

GÜNLÜK CAN KAYBI SAYISINDA REKOR KIRILDI

İtalya’da corona virüsü salgınının başlangıcından bu yana bir gün en yüksek Covid-19’a bağlı ölü sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 993 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’da bugüne kadar en son günlük en yüksek ölü sayısı 969 ile 27 Mart’ta kaydedilmişti. Ülkede virüse bağlı toplam ölü sayısı ise 58 bin 38’e yükseldi.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise cuma gününden beri görülen azalma eğilimi bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 19’unun daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 597’ye düştüğünü açıkladı.

NOEL VE YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

İtalyan hükümeti 4 Aralık’ta sona erecek Covid-19 kısıtlamaları hakkında yeni bir Başbakanlık genelgesi yayınlandı. 7 Ocak’a kadar geçerli olacak genelgede Noel ve yılbaşı dönemi için özel kısıtlamalar getirildi. Buna göre 31 Aralık akşamı sokağa çıkma yasağı her zamanki gibi yerel saatle 22.00’de başlayacak, ancak saat 05.00 yerine 07.00’ye kadar uygulanacak.

Yılbaşını otelde geçirmeyi planlayanlar için otel restoranları kapalı olacak. Otelde kalanlar yılbaşını ancak odalarında kutlayabilecek. Kararname ile Noel tatilinde virüsün yayılmasını önlemek için birtakım seyahat kısıtlamaları da yürürlüğe konuldu. Buna göre 21 Aralık ile 6 Ocak arasında bölgelerarası seyahat yasaklanırken, 25-26 Aralık ve 1 Ocak’ta da yasak, aynı bölge içindeki şehirlerarası seyahatleri de kapsayacak. (İHA)

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