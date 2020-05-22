İtalya’da parlamentoyu karıştıran anlar! Başbakan Conte kürsüde öksürük krizine girince…

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da yaralar sarılmaya çalışılırken, Başbakan Giuseppe Conte’nin görüntüsü tartışma yarattı.
Önlemleri gevşetmeye başlayan ülkede salgın süreciyle ilgili düzenlenen parlamento oturumunda konuşan Conte, kürsüde öksürük krizine girince salon karıştı.
Maske takmaması dikkat çeken Conte’ye özellikle muhalefet cephesinden tepkili sesler yükseldi. Su içerek öksürüğünü geçirmeye çalışan Başbakan Conte’ye ‘Maske tak’ diye bağıranların olması dikkat çekti.
Öksürükle baş edemeyen Conte, konuşmasını kısa keserek kürsüden indi.