İtalya’daki aşırı sağcı partiden Ayasofya eylemi

Danıştay’ın kararının ardından müze statüsü iptal edilen ve cami olarak yeniden ibadete açılan Ayasofya, Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağ hareketleri Avrupa’nın pek çok yerinde sokaklara döktü.

İtalya’nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu önünde bir protestoya katıldı.

Salvini ve beraberindekiler, “Ayasofya’dan ellerinizi çekin”, “İslamcı aşırılığı durdurun”, “Ayasofya cami değildir” sloganlarının yer aldığı dövizler taşıdı.