İtalya’daki salgının çıktığı kasabada Corona virüsü bu yöntemlerle durduruldu!

İtalya’da ilk Corona virüsü ölümü 21 Şubat’ta, Padova kentine bağlı Vo kasabasında kaydedilmişti. 3300 nüfuslu Vo, ülkede ilk olarak karantina altına alınan 11 kasabadan biriydi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Vo’da yürütülen deney niteliğindeki çalışmayla, semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere herkese Corona virüsü testi yapıldı. Testlerde pozitif çıkanların yüzde 50-75’i herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyordu. Ancak bu semptomsuz Corona virüsü taşıyıcıları da, virüsün yayılmasına neden oldukları için izole edildi.

14 Mart’ta Veneto Bölgesi tarafından açıklanan veriler, kasabada yeni Corona virüsü vakasının görülmediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan bilim insanlarının İtalyan basınına yaptıkları açıklamalara göre, Vo deneyi testlerin yaygınlaştırılmasının önemini gösterdi.

İtalya’nın geri kalanında halen hastalık semptomları göstermeyenlere virüs testi yapılmıyor. Ancak, virüs taşıyan kişilerin çoğunluğunun hastalık belirtisi göstermedikleri için özel tedbir almamalarının virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçlarını raporlayan Floransa Üniversitesi Klinik İmmunoloji Profesörü Sergio Romagnani, “Enfeksiyon kapanların büyük kısmı, yüzde 50-75 arası, hiçbir semptom göstermiyor ama virüsün yayılması için müthiş bir kaynak teşkil ediyor” dedi.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN VAKALAR DA İZOLE EDİLDİ

Romagnani, Vo kasabasında belirti göstermeyen vakaların da izole edilmesi sayesinde “hasta sayısının 7-10 gün içinde 88’den 7’ye indiğini” söyledi.

Profesör Sergio Romagnani, belirti göstermese de virüs taşıyanlar arasında genç nüfusun yüksek olduğunu da vurguladı.

Romagnani, “Semptom göstermeyen vakaların da izole edilmesi, virüsün yayılmasını ve hastalığın ciddiyetini kontrol altına almak için temel önemde” dedi.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia da, Vo kasabasında yapılan araştırmayı referans göstererek bölge genelinde Corona virüsü testlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Zaia, “Semptom göstermeyen ama pozitif olan kişiler belirlenmeli, çünkü bu insanlar ortalıkta dolaşmaya devam ederse başkalarına da virüsü bulaştırır” dedi.

“Bölgenin tamamına test yapabilmeyi isterdim” diyen Zaia, bunun şu aşamada mümkün olmaması nedeniyle “pozitif oldukları belirlenen kişilerin yakınlarına, semptomları olmasa bile test yapılacağını” söyledi. Zaia, mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşabilmek için “karavanlarla yola çıkıp test yapacaklarını” açıkladı.