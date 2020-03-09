İtalya’dan ölüm çığlığı! ‘Kız kardeşim Corona’dan öldü arkamdaki yatakta yatıyor’

Luca Franzese isimli İtalyan, Napoli’den paylaştığı videoda acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek adres bilgilerini paylaştı.

“KIZ KARDEŞİM ÖLÜ YATIYOR”

Franzese, şu ifadeleri kullandı:

* Lütfen, dün akşamdan beri bekliyorum.

* Kimse gelmiyor.

* Kimse yardım etmiyor.

* Kız kardeşim arkamdaki yatakta ölü yatıyor.

Yardım için çırpınan Luca'nın arkasındaki yatakta da 47 yaşındaki kardeşi Teresa'nın cansız bedeni görülüyor.

“DÜN AKŞAMDAN BERİ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM”

Son 24 saatte kız kardeşiyle birlikte evlerinde kendilerini karantinaya aldıklarını belirten Luca Franzese, ağlayarak şunları söyledi:

* Kardeşim sara gibi belirtiler gösterdi.

* Birden ağırlaştı. Corona belirtileri vardı.

* Dün akşam öldü. Büyük ihtimalle de Corona'dan öldü.

* Tüm birimleri aradım, dün akşamdan beri yetkililerden yardım bekliyorum, bir telefon bekliyorum.

* Kimse aramıyor. İşte kardeşim bu yatakta ölü yatıyor.

* Ne yapacağımı bilmiyorum.

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“BANA YARDAM EDİN, BENİ KORUYUN“

Dün öncelikle, kız kardeşini tedavi eden doktoru arayıp bilgi verdiğini ancak kimsenin dönmediğini söyleyen Luca Franzese, şöyle devam etti:

* Acil yardım için 118’i aradım.

* Kimse gelmiyor. Kimse aramıyor.

* Kendimi karantinaya aldım. Bana da bulaşmıştır.

* Çünkü onu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptım.

* Kız kardeşim risk grubundaydı. Doktor öyle demişti.

* Beni koruyun, bana yardım edin.

VİDEO 100 BİN İZLENMEYİ AŞTI

luca.frenzese.5 adıyla Facebook’a yüklenen ve sosyal medyada yayılan video bir anda 100 bin izlenmeyi aştı.

Corona’nın İtalya’da ulaştığı zirve noktasını gösteren video, kısa sürede tüm Avrupa’da yayılarak büyük etki yarattı.

VİRÜS EN ÇOK İTALYA’YI VURDU

Corona virüsü en çok Avrupa'nın kalbindeki İtalya'yı vurdu. İtalya'da başta Venedik ve Milano olmak üzere birçok kentte karantina kararı alınırken, ülkenin turizmi dibe çöktü.

Ülkede ölü sayısı sadece bir günde 366’ya fırladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.