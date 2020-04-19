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İtalyan belediye başkanından, “Birlikte dua ediyoruz” etkinliği

Corona virüsü salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'daki Carpi kentinin belediye başkanı "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenledi. Katolik, Ortodoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı törende İmam Selmi, Al İmran suresini okudu.

Sozcu.com.tr
11:16 -
Haberler Dünya
İtalyan belediye başkanından, “Birlikte dua ediyoruz” etkinliği

Corona virüsü salgınından 23 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya’nın Carpi kentinde halkın moralini yükseltmek için her dini temsil eden din adamları bir araya geldi…

Belediye Başkanı Alberto Bellelli’nin de hazır bulunduğu etkinlik Martiri Meydanı’nda gerçekleşti. Bellelli, “Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz” dedi.

Etkinlikte imam Murad Selmi Kuran-ı Kerim’den Al İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. İmam Selmi “Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah’a dua ediyoruz” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 11:18 19.04.2020
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