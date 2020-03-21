İtalyan doktorlardan corona virüsünün şifrelerini ortaya çıkaran çalışma

27 doktorun altına imza attığı çalışmada 20 Mart’a kadar elde edilen veriler incelendi. Söz konusu çalışmada corona virüsüyle ilgili elde edilen bilgiler şöyle:

– Hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 78.5. Kadınlarda 82, erkeklerde ise 79 olarak gösteriliyor.

30 YAŞA KADAR OLGU YOK

– Kayıpların 2252’si erkek, 948’i kadın.

– Yaşamını yitiren 3200 kişide 0-30 yaş arasında olgu bulunmuyor.

30-39 yaş: 9

40-49 yaş: 27

50-59 yaş: 93

60-69 yaş: 329

70-79 yaş: 1134

80-89 yaş: 1309

90 ve üzeri: 298

LOMBARDİYA BİRİNCİ SIRADA

– Çalışmada incelenen 3200 kişide, 2175 ölümle Lombardiya birinci sırada bulunuyor.

– 481 hastanın altta yatan rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. Bunlar hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı, atriyal fibrilasyon, kronik böbrek yetmezliği, kanser, KOAH, demans, inme, kronik karaciğer hastalığı olarak görüldü.

– Vakalar başvuru yaptıklarında en çok görülen belirtiler, yüzde 76 ateş, yüzde 73 solunum zorluğu, yüzde 40 öksürük, yüzde 8 ishal, yüzde 1 kanlı balgam. Başvuruların yalnızca yüzde 5’inde bir belirti kayıtlara geçmemiş.