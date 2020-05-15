İtalya’nın normalleşme takvimi basına sızdı! Restoranlar açılıyor, seyahat yasakları kalkıyor

Corona virüsü salgınında 31 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da hayatın normale dönmesi için adımlar atılmaya devam ediyor.

Mart ayından bu yana sıkı kuralların uygulandığı ülkede, serbest dolaşım ile restoran ve barların açılmasıyla ilgili tarihler büyük oranda belli oldu. Reuters’ın ulaştığı taslak metine göre, ülkede 18 Mayıs itibarıyla kafe, restoran ve bar gibi işletmelerin açılmasına izin verilecek.

3 HAZİRAN’DA TAMAMEN SERBEST



Aynı gün vatandaşların bulundukları bölge içinde seyahat etmelerinin de mümkün olacağı belirtilirken, ülke içindeki dolaşımın ise 3 Haziran’da tamamen serbest olması bekleniyor.

Söz konusu taslağın bugün içinde onaylanacağı, üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor.

İtalya’da son olarak ekonomiyi canladırma politikaları kapsamında 4 Mayıs’ta fabrikaların çalışmasına izin çıkmıştı.