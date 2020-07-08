İtalyanlar ikinci dalgayı önceden görmek için atıksu taraması yapacak

Enstitü, Ekim ayından itibaren de tüm kentlerde, arıtma tesislerine girmeden önce atık sularda corona virüsü taraması yapmayı planlıyor.

Bu yöntemle, virüsün yayılmaya başladığı bölgelerin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün sonuçları geçen ay açıklanan bir araştırması, atık su analizleriyle corona virüsü salgınının yayıldığı bölgelerin önceden tespit edilebileceğini göstermişti.

İLK ÇALIŞMALAR SALGININ İZLERİNİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

BBC’nin haberine göre, Ekim 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında arıtma tesislerinden alınan atık su örnekleri üzerinde yapılan araştırma, ülkenin kuzeyinde corona virüsünün Aralık 2019'dan itibaren dolaşımda olduğunu göstermişti.

İtalya'da ilk Covid-19 vakası ise bundan yaklaşık 2 ay sonra, 20 Şubat'ta resmi kayıtlara geçmişti.

Ülkede son verilere göre toplam can kaybı 34 bin 914'e, toplam vaka sayısı da 242 bin 149'a yükseldi. Son bir gün içinde 15 yeni ölüm ve 193 yeni vaka kayıtlara geçti.