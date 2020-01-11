İtiraf sonrası Ukrayna’dan İran açıklaması!

Ukrayna Havayolları (MAU) Başkan Yardımcısı İgor Sasnovskiy, İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Sasnovskiy, “Soruşturmayı sürdüren ülke yani İran, 30 gün içinde soruşturmayı bitirerek elde ettiği sonuçları açıklamak zorunda. 8 Şubat’a kadar bu sonuçların açıklanması gerekiyor” dedi.

“DNA TESTLERİ YAPILIYOR”

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da Ukrayna Havayolları Başkanı Yevgeniy Dıhne’den geldi. Dıhne konuya ilişkin, “Ölen vatandaşlarımızın cesetleri 4 farklı hastanede inceleniyor ve DNA testleri yapılıyor. DNA testlerini hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kazada ölenlerin birçoğu İran’da defnedilebilir. Çünkü yakınları ve aileleri orada bulunuyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran’ın uçağı düşürdüğünü itiraf etmesi ve kara kutuyu Fransa’ya göndereceğini açıklamasının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kara kutunun incelenmesine dair detayları görüşmüştü.

“CENAZELERİ 20-21 OCAK’TA GETİRECEĞİZ”

Ukraynalı yetkililer, İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini, 20-21 Ocak tarihlerinde getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarını 20-21 Ocak tarihlerinde ülkeye getirmeyi planladıklarını söyledi. Danilov, “Vatandaşlarımızın cenazelerini 20-21 Ocak tarihlerinde getireceğiz. İran’ın suçunu itiraf etmesi bu trajedinin politik kısmı. Bunun bir de hukuksal boyutu var ve biz bunun için çalışıyoruz. İran, uçağın parasını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etti” ifadelerini kullandı.

“İRAN’IN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORDUK”

Danilov açıklamasının devamında ise, “Biz olay olduktan sonra, yabancı partnerlerimiz tarafından uçağa bir roketin isabet etmiş olabileceği konusu gündeme getirilmeden önce, bu olayın İran tarafından ateşlenmiş bir roket sonucu yaşandığını biliyorduk. Hatta İran'ın kullandığı bu roketin cinsini, ne zaman ve kimden alındığına kadar her detayı biliyorduk” şeklinde konuştu. İHA