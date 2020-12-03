Ivanka’ya otel harcaması sorgusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olan ve son dört yıldır danışmanı olarak da görev alan Ivanka Trump’ın bazı gereksiz ve kendi menfaatini gözettiği harcamalar sebebiyle sorgulandığı ortaya çıktı. Trump’ın kaldığı otel süitinde sorgulandığı belirtildi.

Trump’ın ailesine ait bir işletmede çok fazla etkinlik düzenlediği ve bütçeden çok ciddi bir parayı bu mekana verdiğine dair soruşturma devam ederken genç danışmanın son aylarda birkaç kez daha sorgulandığı açıklandı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Ivanka Trump’ın en son salı günü sorgulandığı belirtilirken aynı zamanda Washington’daki Trump Hotel’in yöneticisi Mickael Damelincourt ile birlikte bazı Trump çalışanlarının da sorgulandı.

Demokrat siyasetçiler tarafından açılan soruşturma talebi ve dava sürecinde ABD Başkanı’nın daha uygun alternatiflere bakmadan kendisine ait bir otelde 1 milyondan fazla masraf tutan bir etkinlik düzenlemesi oldu. 17 Ocak 2017 ile 20 Ocak 2017 arasındaki etkinlik ile ilgili soruşturma devam ediyor.