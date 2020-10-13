Japon turistin 7 aylık sabrı ödüllendirildi! Machu Picchu onun için kapılarını açtı

Peru, Inca medeniyetinin en önemli kalıntısı olarak kabul edilen Machu Picchu’nun kapılarını, corona virüsü pandemisi nedeniyle 7 aydır ülkede bulunan Jesse Katayama adlı Japon turiste açtı. Mart ayından bu yana turistik ziyaret amacıyla geldiği ülkede konaklamak zorunda kalan Katayama’nın sabrı ülkenin kültür bakanı Alejandro Neyra’nın verdiği izinle ödüllendirilmiş oldu.

Online bir basın toplantısı yapan Neyra, “Burayı görme rüyasıyla Peru’ya gelmiş. Japon ziyaretçimiz parkın müdürü ile alana girdi ve ülkesine dönmeden önce bu hayalini gerçekleştirmiş oldu” dedi.

En yüksek ölüm oranı Peru’da

Covid-19 nedeniyle 33 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği Peru, pandemide nüfusa oranla ölüm oranının en yüksek görüldüğü ülke. Ülkenin turizm faaliyetleri büyük ölçüde sekteye uğrarken Peru’ya yalnızca yedi Latin Amerika ülkesinden uçuşlar serbest.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Jesse Katayama (@jessekatayama)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eki, 2020, 4:18ös PDT )

Mart ayından bu yana Machu Picchu’ya giriş biletini saklayan Katayama, 7 aylık süreçte alanı ziyaret eden ilk turist oldu. Katayama, orijinal planının ülkede yalnızca birkaç gün kalıp Machu Picchu’yu ziyaret ederek ülkesine dönmek olduğunu ifade etti. Machu Picchu’dan bir paylaşım yapan Katayama, “Bu harika! Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Neyra, Inca kalıntılarının Kasım ayında yüzde 30 kapasiyetle yeniden ziyarete açılacağını duyurdu ancak net bir tarih vermedi. Neyra, “Hala pandemi sürecinin ortasındayız. Gereken bütün özen gösterilecek” dedi.