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Japonya’da ikinci dalga endişesi sürüyor! Vaka sayısı rekor kırdı

Japonya'daki günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ülke genelinde doğrulanan rekor sayıdaki 747 yeni vaka toplam bilançoyu 27 bin 222'ye çıkarırken, ölü sayısı da bini geçti.

17:17 -
Haberler Dünya
Japonya’da ikinci dalga endişesi sürüyor! Vaka sayısı rekor kırdı

Son bir aydır sayılarında yeniden artış gözlenen Covid-19 vakaları nedeniyle salgında ikinci dalga endişesinin hüküm sürdüğü Japonya’dan bugün kötü haber geldi.

Ülkedeki günlük vakalar toplamı daha önce 11 Nisan’da kayda geçen 720’lik rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 238’i başkent Tokyo’da olmak üzere Japonya genelinde 747 enfeksiyon doğrulandı.

Böylece karantina gemisinde enfekte olan yolcular ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen vakalar dahil olmak üzere toplam bilanço 27 bin 222’ye ulaştı.

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 2’ye yükseldiği ifade edilirken, ülke genelinde 55 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

21 bin 310 hastanın ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

TOKYO VALİSİ UYARDI

Şimdiye dek enfekte olmuş 10 bin 54 sakiniyle ülkedeki en fazla vakaya ev sahipliği yapan başkent Tokyo’nun yerel hükümeti ise yarın itibariyle başlayan ve hafta sonu da dahil 4 gün sürecek resmi tatil konusunda vatandaşları uyardı.

İnsanları tatil süresince evde kalmaya çağıran Tokyo Valisi Yuriko Koike, dışarı çıkmak zorunda olanlara da yoğun tedbir uyarısında bulundu. (İHA)

 

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Son güncelleme: 17:18 22.07.2020
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