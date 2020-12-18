Jeffrey Epstein davasının kritik ismi Jean-Luc Brunel gözaltına alındı

Çocuklara yönelik cinsel istismar, fuhuş tacirliği ve cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanan, 6 Temmuz 2019’da da hücresinde kendisini asarak yaşamına son veren milyarder finansçı Jeffrey Epstein’ın tüyler ürpeten hikayesi kazıdıkça derinleşirken konuyla ilgili olarak bir nüfuzlu isim daha gözaltına alındı.

MC2 adlı mankenlik ajansının kurucusu ve sahibi 74 yaşındaki Fransız iş insanı Jean-Luc Brunel, çocuk istismarı ve Epstein’ın şebekesine reşit olmayan modeller ayarlamak suçlamasıyla gözaltına alındı. Paris, Charles de Gaulle Havalimanı’nda Senegal’e gitmek üzereyken yakalanan Brunel’in Prens Andrew ve Ghislaine Maxwell ile olan bağlantısı da sorgulanacak.

PRENS ANDREW VE GHISLAINE MAXWELL... York Dükü Prens Andrew, Epstein ile bağlantıları ve cinsel istismar suçlamaları nedeniyle kraliyet ailesindeki görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Epstein'ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ise reşit olmayan kişileri ayartma, cinsel amaçlı çocuk tacirliği ve yemin altında yalan söylemek suçlamalarıyla 2 Temmuz'da tutuklamıştı. Kaçma ihtimalinin yüksek olması gerekçesiyle Maxwell'in 28.5 milyon dolar teklif ettiği kefaletle salınma talebi reddedilmişti.

GIUFFRE’NİN MÜCADELESİ

Korkunç şebekenin Brunel’le bağlantısı ise ağırlıklı olarak Ağustos 2019’da Virginia Roberts Giuffre adlı bir kadının ifadeleri üzerine kuruldu. Aslında 2015’te Epstein’dan şikayetçi olan Giuffre, mevcut sürece de şekil veren pek çok iddiada bulunmuştu. Prens Andrew ve emekli Harvard Hukuk profesörü Alan Dershowitz gibi isimlerin istismarına uğradığını söyleyen Giuffre’nin dosyası, Dershowitz’in karşı davaları ve baskılar nedeniyle dava dışı karşılıklı anlaşma ile 2017’de kapanmıştı. Epstein kendisi hakkında açılan pek çok davadan geçmişte bu yolla kurtulsa da Mart 2019’da Florida’da bölge savcısı dosyanın yeniden açılmasını talep etti ve bu talebi de karşılık buldu.

Victims Refuse Silence adındaki organizasyonla fuhuş tacirliği madurları için çalışan Giuffre; 2019’daki süreçte Brunel, York Dükü ve Epstein’ın finans dünyasından yüksek profilli dostları ile zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 1999-2002 arasında Maxwell tarafından seks kölesi olarak çalıştırıldığını belirten Giuffre, 17 yaşında Prens Andrew ile zorla üç kez cinsel ilişkiye girdiğini de belirtti. Aralık 2019’da BBC’ye konuşan Giuffre, Prens Andrew ve Maxwell ile bir arada olduğu bir fotoğraf karesini göstermişti. Genç kadın, Epstein tarafından çekildiği öne sürülen fotoğrafı FBI’a verdiğini belirtti. Andrew, suçlamaları şiddetle yalanlıyor.

BRUNEL'İN AYARLADIĞI 1000'DEN FAZLA KIZLA BİRLİKTE OLMUŞ Brunel; 2008-2010 arasında Epstein 18 ay hapis yattığında yaklaşık 70 kez arkadaşını ziyaret etmişti. 2009'daki dava dosyasında Giuffre'nin çarpıcı iki iddiası da yer alıyor. Bu iddialara göre; Epstein, Giuffre'yi Brunel ile cinsel ilişkiye girmesi için defalarca zorlamış. Diğer iddiaya göre ise Epstein, Giuffre'ye; Brunel'in ayarladığı 1000'den fazla kızla birlikte olduğunu söylemiş.

ARALIK’TA POLİSE YARDIM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

MC2 adlı mankenlik ajansının kurucusu olan Brunel, bu zamana kadar hakkındaki bütün suçlamaları reddederken, bu soruşturmada “tecavüz, cinsel saldırı, suçlularla iş birliği, çocuk istismarı ve cinsel amaçlı çocuk tacirliği” suçları yer alıyor. Epstein’ın ölümünden sonra gözlerden uzak bir yaşama çekilen Brunel, Aralık ayının başında polise soruşturmada yardımcı olacağını söylemişti.

Uluslararası çapta modelleri ve Christy Turlington ve Sharon Stone gibi isimleri de keşfeden Brunel, moda dünyasında güçlü bir haline gelmişti. Maxwell ile 1980’lerde tanışan ve Maxwell’i Epstein ile tanıştıran isim olan Brunel; Epstein’ın özel jetindeki kayıtlara göre “Jean Luc Brunel”, “Jean Luke” ve “JLB” gibi adlarla 1998 ve 2005 arasında 25 kez Epstein’ın New York, Paris, Palm Beach ve Virgin Adaları’ndaki evlerine gitmiş. Bu seyahatlerde Maxwell, “Maxwell’in teğmenleri” olarak da bilinen farklı kızlar ve Giuffre de yer alıyordu.

Fransız ve ABD polisinin ortak çalışmasıyla Maxwell ile birlikte çapraz sorgulanması beklenen Brunel’in eski muhasebecisi Maritza Vasquez ise mahkemede verdiği yeminli ifadesinde Brunel’in Epstein’ın partilerine reşit olmayan kızlar götürdüğünü ve Epstein’ın bu kızları New York’taki evlerine yerleştirdiğini söylemişti.

‘SEVİNCİMDEN AĞLIYORUM’

Hollandalı eski model Thysia Huisman da Brunel’in tutuklanması üzerine “Bu çok büyük bir haber! Sevincimden ağlıyorum” paylaşımında bulundu. Brunel’in 18 yaşındayken kendisine ilaç verip tecavüz ettiğini öne süren Huisman, “Benden sonra 11 kadın daha yaşadıklarını anlattı ve bunların hepsi gerçek. Umuyorum ki polis daha pek çok kurbana ulaşacaktır” dedi.

Epstein hakkında şikayette bulunan birçok ismin avukatlığını yapan Brad Edwards ise The Telegraph’a konuştu ve “Yıllar boyunca mahkeme dosyalarında adından söz edildi ve müvekkillerim onu tacizin tanığı ve aynı zamanda bir tacizci olarak tanımladı. Birçok insan bu haberden ötürü rahatlamış hissettiğini bize söyledi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Modanın en güçlü adamlarından Gerald Marie seri tecavüzcü müydü?